Испанская «Барселона» сообщила о том, какой именно футболист клуба сдал положительный тест на коронавирус.

Французский защитник клуба Жан-Клер Тодибо сообщил в своих социальных сетях о том, что подхватил COVID-19. Футболист отметил, что симптомов болезни не чувствует, сейчас с ним все в порядке.

«Я нахожусь дома и следую медицинскому протоколу. Очень хочу вернуться к тренировкам, но пока придется оставаться дома. Спасибо всем за поддержку», – написал Тодибо.

В заявлении «Барселоны» отмечалось, что Тодибо не контактировал ни с одним из членов команды. Футболист провел остаток сезона-2019/20 в аренде в «Шальке» и только недавно вернулся в расположении команды. Основной состав «Барселоны» сегодня, 12 августа, вылетел в Лиссабон для участия в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Баварии».