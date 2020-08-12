Российский тренер по фигурному катанию Александр Свинин рассказал о подготовке пар Александра Степанова/Иван Букин и Софья Шевченко/Игорь Еременко к новому сезону.

В интервью РИА Новости Свинин отметил, что у Степановой с Букиным нормально идет подготовка к новому сезону.

«Подготовка к сезону идет по плану, работают с отличным настроением, как и все спортсмены нашей команды», — сказал Свинин, отметив, что у Шевченко/Еременко также все проходит в соответствии с планом подготовки к сезону.

Отметим, Александра Степанова/Иван Букин и Софья Шевченко/Игорь Еременко будут выступать на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию, которые пройдут 12-13 сентября на площадке дворца спорта «Мегаспорт».