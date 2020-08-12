Заслуженный тренер СССР по футболу Анатолий Бышовец высказал мнение о инциденте с избиением арбитра любительского турнира Романом Широковым.

В интервью РИА Новости Бышовец отметил, что Широков — хороший футболист, однако это противоречивая фигура в футболе. «Его положение и заслуги в футболе не дают ему права так относиться к человеку. Да, ошибся судья, поступил неправильно. Твой уровень – доказывать», — сказал Бышовец отметил, что Широков не имел права бить судью.

По мнению Бышовца, видно было преимущества Широкова в силе и авторитете.

«Ты популяризируешь здоровый образ жизни, культуру, но когда так разговариваешь с болельщиками, избиваешь судей, то чем ты отличаешься от Кокорина?» — заявил Бышовец.

Напомним, инцидент произошел на матче Кубка Селебрити, Широков избил арбитра Никиту Данченкова.