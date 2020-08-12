Глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев рассказал о том, что Дмитрий Малышко продолжает готовиться к новому сезону.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Васильев заявил, что хотел бы успокоить всех болельщиков.

«Дима тренируется, недавно мы обсуждали его подготовку к сезону-2020/21», — заявил специалист, отметив, что Малышко примет участие в летнем чемпионате России в Рыбинске. По мнению Васильева, участие в этом турнире важно для биатлониста, чтобы понимать, в каком состоянии он находится на конец августа, и выстраивать дальнейшую подготовку.

«Если он будет показывать результаты, то вполне может вернуться в сборную. Думаю, что его рано списывать со счетов», — заявил Васильев.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что Дмитрий Малышко может завершить спортивную карьеру перед сезоном-2020/21.