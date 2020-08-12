Глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев объяснил, почему лидер женской сборной России по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт готовится отдельно от команды.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Васильев отметил, что за счет своего опыта Юрлова-Перхт сама знает, каким образом нужно готовиться к сезону.

«Отец помогает ей, как советник, но не более того. К сборной она присоединится чуть позже», — сказал специалист, подчеркнув, что Юрловой нет необходимости быть с командой, когда идет базовая работа.

Когда начнутся скоростные тренировки, биатлонистке необходимо будет проверить себя в конкуренции с другими спортсменками.

Напомним, на самоподготовке также находятся такие биатлонистки сборной России Лариса Куклина и Кристина Резцова.