Бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном обслужит матч петербургского «Зенита» и «Ростова» во втором туре Российской Премьер-Лиги.

Информация о судейских назначениях появилась на официальном сайте Российского футбольного союза.

Помогать Кукуяну на линиях будут Алексей Лунев и Константин Шаламберидзе. На матче также будут работать арбитры VAR: Сергей Карасев и его помощник Игорь Демешко.

Игра «Ростов» — «Зенит» пройдет в субботу, 15 августа, начало матча на «Ростов-Арене» назначено на 20:00 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Зенит» дважды обыграл «Ростов» в рамках Российской Премьер-лиги. Матч в Петербурге команда Сергея Семака выиграла со счетом 6:1, а игра в Ростове завершилась со счетом 2:1 в пользу петербуржцев.