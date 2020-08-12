Российский футбольный арбитр Василий Казарцев, работавший на матче первого тура Тинькофф-РПЛ «Спартак» — «Сочи», прошел тестирование на полиграфе.

Информацию об этом сообщил портал «Спорт-Экспресс», по данным СМИ, Казарцев прошел проверку на детекторе лжи в Москве сегодня, 12 августа. Результаты тестирования от эксперта будут готовы завтра, 13 августа.

В материале издания сказано, что в договорах судей с РФС нет пункта о том, что арбитр обязан проходить тестирование на детекторе лжи, судьи согласились пройти проверку добровольно. Отмечается, что Казарцев пришел на проверку с адвокатом, но в комнату с полиграфом юриста не пустили.

Арбитр VAR матча «Спартак» — «Сочи» Алексей Еськов пройдет тестирование на полиграфе завтра, 13 августа.