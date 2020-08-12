Российский нападающий Тимур Жамалетдинов официально перешел из московского ЦСКА в «Уфу». Информацию об согласовании трансфера сообщила пресс-служба ЦСКА на сайте клуба.

23-летний воспитанник ЦСКА сыграл за основную команду 41 матч и забил 5 голов. За основной состав ЦСКА Жамалетдинов выступал с 2017 года, в составе команды он дважды стал серебряным призером чемпионата России и выиграл Суперкубок России.

С января 2019 года Жамалетдинов на правах аренды выступал в чемпионате Польши за «Лех», забил 2 гола в 11 матчах. Изначально соглашение с польским клубом было заключено на полгода, однако затем «Лех» продлил его до конца сезона-2019/20.

«Благодарим Тимура за годы, отданные красно-синим цветам, и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении ЦСКА.