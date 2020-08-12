Белорусская биатлонистка, трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева призвала к прекращению насилия в стране.

В своем «Инстаграме» Домрачева написала, что любит мирную и родную Беларусь.

«Прошу всех, от кого это зависит, Всех, кто отдает распоряжения, руководители отрядов ОМОН. Остановите насилие. Не допустите продолжения этого несправедливого ужаса на улицах», — написала биатлонистка, подчеркнув, что любой конфликт можно решить мирным путем.

Ранее Домрачева призвала граждан своей страны оставаться людьми и мирно решать конфликт, однако спортсменку жестко раскритиковали в комментариях.

Напомним, протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа, акции проходят по сей день во всех регионах страны.