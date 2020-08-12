Клуб «Бостон Брюинс» одержал победу в первом матче серии четвертьфинала Восточной конференции в Кубке Стэнли против «Каролины Харрикейнс». Игра прошла на стадионе «Скоттиабанк-Арена» и завершилась со счетом 4:3 в пользу «Бостона».

В составе «Бостона» по шайбе забросили Давид Пастрняк, Чарли Койл и Давид Крейчи. За «Каролину» в основное время отличились Джоэль Эдмундсон, Брок Макгинн и Хейдн Флёри.

По окончании основного времени матча победитель выявлен не был, и команды начали овертайм. На 81-й минуте встречи победу «Бостону» принесла шайба Патриса Бержерона.

Российский нападающий «Каролина Харрикейнс» Андрей Свечников провел на льду 21 минуту и 44 секунды и не отметился результативными действиями.

Следующая игра в этой серии состоится в пятницу, 14 августа.