Российская теннисистка Анна Блинкова вылетела с турнира WTA в американском Лексингтоне. Россиянка не смогла пробиться в четвертьфинал турнира, проиграв в двух сетах теннисистке из Чехии Мари Боузковой.

Матч продолжался чуть более полутора часов, счет по сетам 4:6, 2:6 в пользу Боузковой.

Блинкова совершила в матче одну подачу на вылет, а также сделала 6 двойных ошибок. У Блинковой было три брейк-пойнта из трех. Боузкова не сделала ни одного эйса, но также не ошибалась на подаче. За весь матч чешка реализовала четыре брейк-пойнта.

В четвертьфинале Мари Боузковой предстоит сыграть с победительницей пары Магда Линетт — Дженнифер Брейди.

Соревнования ассоциации WTA были остановлены в марте из-за пандемии коронавируса и возобновились только на прошлой неделе.