Главный тренер московского клуба «Чертаново» Андрей Дмитриев высказался о выступлениях Сергея Пиняева за клуб в первых трех турах ФНЛ.

На послематчевой пресс-конференции Дмитриев заявил, что у этого футболиста хорошие перспективы. Видео с интервью тренера выложили на ютуб-канале ФК «Иртыш».

«Ожидали такого дебюта от Пиняева. Мы много работали, надеюсь, он вырастет в хорошего игрока», — заявил Дмитриев.

Напомним, в первых двух матчах розыгрыша ФНЛ 15-летний Сергей Пиняев отдал две результативные передачи. Сегодня, 12 августа, в матче «Иртыш» — «Чертаново» Пиняев забил дебютный гол в ФНЛ, он стал победным для его команды.

Напомним, в 2018 и 2019 годах Сергей Пиняев был на стажировке в «Манчестер Юнайтед».