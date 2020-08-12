Российские футбольные арбитры Василий Казарцев и Алексей Еськов не получили назначения на матчи второго тура Российской Премьер-лиги.

Список арбитров матчей второго тура РПЛ появился на сайте Российского футбольного союза.

Отметим, оба этих судьи работали на скандальном матче первого тура РПЛ «Спартак» — «Сочи». Игра прошла на «Открытие-Арене» 9 августа и завершилась со счетом 2:2. В конце встречи главный арбитр Василий Казарцев ошибочно назначил пенальти после столкновения игрока «Сочи» Анатолия Немченко» и защитника «Спартака» Самюэля Жиго. Судья VAR Алексей Еськов только подтвердил решение Казарцева, не указав на то, что тот совершил ошибку.

Позднее экспертно-судейская комиссия подтвердила ошибку в матче, Казарцев и Еськов согласились пройти проверку на полиграфе.