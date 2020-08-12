Всемирная федерация легкой атлетики World Athletics подтвердила перевод средств в уплату долга Всероссийской федерации легкой атлетики.

Слова представителя World Athletics цитирует портал Inside the Games.

«World Athletics может подтвердить, что сегодня получила от ВФЛА средства для погашения двух невыплаченных платежей», — рассказал представитель WA, отметив, что 5 миллионов долларов — это штраф, а 1,31 миллиона долларов были выплачены за прочие расходы по расследованию дела легкоатлета Данила Лысенко.

Как считают в World Athletics, первое из установленных условий рабочей группы выполнено в полном объеме.

Напомним, ВФЛА смогла заплатить штраф вовремя благодаря единовременной субсидии от Министерства спорта РФ.