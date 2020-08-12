Немецкий клуб «РБ Лейпциг» сыграет против мадридского «Атлетико» в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20.

Игра пройдет на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне, начало встречи назначено на 22:00 по московскому времени. Матчи проходят на нейтральном поле в связи с особым режимом доигровки турнира во время пандемии коронавируса.

Еще до перерыва в сезоне «РБ Лейпциг» в 1/8 финала выбил лондонский «Тоттенхэм», а «Атлетико» сумел в двухматчевом противостоянии обыграть «Ливерпуль».

Отметим, все противостояния текущего розыгрыша Лиги чемпионов, начиная с 1/4 финала, будут сыграны в один матч. Столицей розыгрыша стал Лиссабон.

Рассудит «РБ Лейпциг» и «Атлетико» польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком, ему будут помогать Томаш Листкевич и Павел Сокольницки.