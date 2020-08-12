Главные новости дня из спортивного мира за 12 августа — в традиционном дайджесте от Nevasport:

«Пари Сен-Жермен» одержал волевую победу над «Аталантой» в 1/4 финала ЛЧ

«Пари Сен-Жермен» выиграл у «Аталанты» в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20 и выбил итальянский клуб из розыгрыша. Игра прошла в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и завершилась со счетом 2:1 в пользу парижан. В составе «Аталанты» гол забил Марио Пашалич, за «ПСЖ» в концовке встречи забили Маркиньос и Эрик Шупо-Мотинг.

ВФЛА сообщила, что штраф World Athletics выплачен в полном объеме

Всероссийская федерация легкой атлетики сообщила о том, что штраф World Athletics по делу легкоатлета Данила Лысенко был выплачен в полном объеме. Об этом сообщила пресс-служба организации на официальном сайте. Долг ВФЛА составлял 6,31 миллиона долларов: из них 5 миллионов — это сумма штрафа по делу Лысенко, а 1,31 млн — это издержки World Athletics по расследованию дела. Министерство спорта Российской Федерации выделило единовременную субсидию World Athletics на погашение долга.

Стало известно, какой именно игрок «Барселоны» заразился коронавирусом

Испанская «Барселона» сообщила о том, какой именно футболист клуба сдал положительный тест на коронавирус. Французский защитник клуба Жан-Клер Тодибо сообщил в своих социальных сетях о том, что подхватил COVID-19. Футболист отметил, что симптомов болезни не чувствует, сейчас с ним все в порядке. С игроками основной команды защитник не контактировал, поскольку только собирался начать предсезонную подготовку.

«Спартак» официально объявил, что не снимается с чемпионата России

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун принял решение не снимать команду с чемпионата России. Его заявление опубликовано на официальном сайте красно-белых. «Основная команда футбольного клуба «Спартак» продолжает участие в турнирах сезона-2020/2021. Однако в случае продолжения судейской травли мы готовы покинуть футбольное поле. «Спартак» — за честный футбол!» — приводятся слова Федуна.

15-летний Пиняев забил первый гол в ФНЛ и помог «Чертаново» победить «Иртыш«

15-летний нападающий московского «Чертаново» Сергей Пиняев забил дебютный гол за команду в Футбольной национальной лиге. Сегодня, 12 августа, футболисты «Чертаново» провели матч против омского «Иртыша» в рамках третьего тура ФНЛ. Матч прошел на стадионе «Авангард» в подмосковном Домодедово. В составе «Чертаново» счет в матче открыл Илья Молтенинов на 22-й минуте встречи. Сергей Пиняев отличился уже во втором тайме, на 64-й минуте матча. «Иртыш» ответил на это голом на 76-й минуте матча, автором гола стал Евгений Кузнецов

Матч «Ростова» и «Зенита» во втором туре РПЛ обслужит бригада Павла Кукуяна

Бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном обслужит матч петербургского «Зенита» и «Ростова» во втором туре Российской Премьер-Лиги. Информация о судейских назначениях появилась на официальном сайте Российского футбольного союза. Помогать Кукуяну на линиях будут Алексей Лунев и Константин Шаламберидзе. На матче также будут работать арбитры VAR: Сергей Карасев и его помощник Игорь Демешко.