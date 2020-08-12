«Пари Сен-Жермен» выиграл у «Аталанты» в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20 и выбил итальянский клуб из розыгрыша.

Игра прошла в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и завершилась со счетом 2:1 в пользу парижан.

В первом тайме «Аталанта» сумела открыть счет, автором мяча на 26-й минуте встречи стал Марио Пашалич, передачу на него отдал Дуван Сапата.

Во втором тайме до последнего «Аталанта» удерживала победный счет, однако на 90-й минуте «Пари Сен-Жермен» сравнял счет в этом матче, это сделал Маркиньос. В добавленное ко второму тайму время победный мяч за «ПСЖ» забил Эрик Шупо-Мотинг с передачи Килиана Мбаппе.

Впервые в истории клуба «Пари Сен-Жермен» оформил выход в полуфинал Лиги чемпионов.