«ПСЖ» преодолел проклятие плей-офф Лиги чемпионов, выйдя в полуфинал на свое восьмое участие в играх на вылет. Сделали это парижане в стиле «Манчестер Юнайтед-99, дожав усталую «Аталанту» двумя голами в дополнительное время.

Весь матч «ПСЖ» мучился от нереализованных моментов двух своих суперзвезд. Мбаппе и Неймар творили что хотели ровно до тех пор, пока не оказывались перед чужими воротами, где их догоняла вмешивающаяся в навык важность момента. Спасать родину пришлось рабоче-крестьянской части Парижа — переученный из защитника опорник Маркиньос, а также вечный свободный агент Эрик-Максим Шупо-Мотинг, донесший в нужный момент свое супер длинное имя до табло «Эштадиу да Луш».

Чтобы перевернуть матч «ПСЖ» потребовалось 149 секунд — именно этот временной отрезок прошел от момента с голом Маркиньоса и третьей добавленной минуте, когда в Лиссабоне случился победный парижский гол.

Итак, позади четыре вылета на стадии четвертьфинала и три подряд остановки в 1/8 финал. С восьмой попытки «ПСЖ» наконец претендует на то, чтобы выйти в финал. Второй полуфинал для французов в истории: первый случай был еще в ретро-времена — 25 лет назад.

Можно порадоваться и за Неймара, проведшего одновременно гениальный и ужасный для себя матч. Он сыграет в полуфинале Лиги чемпионов спустя пять лет, когда в 2015 он вместе с «Барсой» был там, чтобы впоследствии взять титул. Другой супергерой, Килиан Мбаппе, повторил свое достижение трехлетней давности, когда он заглянул в полуфинал Лиги чемпионов вместе с «Монако».

Любопытна судьба и автора победного гола Эрика-Максима Шупо-Мотинга. «ПСЖ» подписал немецкого камерунца как откровенного запасного еще два года назад, ранее тот забивал в Лиге чемпионов аж за шесть лет назад, выступая за «Шальке». А теперь парень пригодился — в нужный момент усилил атаку, обескровленную уходом Эдинсона Кавани. Любопытно, что Шупо-Мотинг вполне может иметь прозвище «свободный агент». «ПСЖ» он достался бесплатно, как и шести своим предыдущим клубам.

Символично, что свой главный результат «ПСЖ» добыл не своими миллионными приобретениями, а с помощью этого бесплатного камерунца.