Серебряный призер Олимпийских игр-2002 Илья Авербух поделился подробностями о конфликте Евгения Плющенко с Этери Тутберидзе.

По его мнению, в сложившейся ситуации много подводных течений. Авербух напомнил о декабрьском конфликте, который возник между Плющенко и Тутберидзе после объявления Алины Загитовой.

«Тогда главная претензия Этери к Жене была — он постоянно переманивает её спортсменов. Может, она уже тогда била набат и кричала всем нам: «Я чувствую, что моих спортсменов уводят»? И просила обратить внимание», — заявил Авербух, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Хореограф добавил, что Плющенко со своей стороны делает всё правильно, так как стремится развивать свою академию.

Напомним, в нынешнее межсезонье от Тутберидзе к Плющенко перешли Алена Косторная, Александра Трусова, Вероника Жилина, Арина Парсегова и тренер Сергей Розанов.