«Ливерпуль» презентовал гостевой комплект формы, в которой команда будет выступать на выезде в сезоне-2020/21.

Фото экипировки опубликовано на официальном сайте клуба. Футболка выполнена в бирюзовом цвете с черными вставками. Узор на форме является отсылкой к воротам Шенкли, который установлены рядом с «Энфилдом» — домашней ареной «Ливерпуля», а также к музыкальным корням города.

Новым техническим спонсором «мерсисайдцев» стала американская фирма Nike.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Ливерпуль» стал чемпионом Англии, опережая «Манчестер Сити» на 23 очка уже после 31-го тура. Для клуба, главным тренером которого сейчас является Юрген Клопп, это чемпионство стало первым за 30 лет.