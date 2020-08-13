Известный хореограф и постановщик Илья Авербух поделился мнением об уходе Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе. Он назвал странными причины перехода спортсменки в академию Евгения Плющенко.

«Причины типа «мне не давали прыгать», как у Трусовой — при том, что она делала по четыре четверных прыжка за одну программу — это странно. Получается, то мы ругаем Тутберидзе за то, что она выжимает максимум из фигуристов, то за то, что сдерживает», — заявил Авербух, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что не считает эти основания достаточными для перехода к другому тренеру.

Напомним, Трусова покинула группу Тутберидзе в мае 2020 года. Спортсменка тренировалась в «Хрустальном» на протяжении четырех лет и завоевала две золотые медали чемпионатов мира среди юниоров.