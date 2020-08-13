Полузащитник «Архентинос Хуниорс» Фаусто Вера прокомментировал возможный переход в московский ЦСКА.

Вера отметил, что если со стороны ЦСКА поступит предложение, выгодное клубу и игроку, то оно будет проанализировано. Он подчеркнул, что ЦСКА — большой клуб, всегда играющий в еврокубках и борющийся за победу в чемпионате России, поэтому он может стать хорошим вариантом для продолжения карьеры.

«Мы выслушаем все поступающие предложения и постараемся принять лучшее решение для моей спортивной карьеры. Адольфо Гайч? Я знаю его долгое время, мы пережили много моментов в национальной сборной. Мы разговаривали с Адольфо по Zoom, и он выглядел счастливым. Было бы здорово играть с ним за одну команду», —заявил Вера, слова которого приводит TyC Sports.

Напомним, ранее СМИ писали, что ЦСКА уже согласовал с аргентинцами условия трансфера. Армейцы хотят приобрести игрока, чтобы облегчить адаптацию Гайчу.