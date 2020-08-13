Жорже Мендеш, агент форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, предложил услуги футболиста ряду клубов, в том числе «Барселоне».

Как сообщил журналист Гильем Балаге, Мендеш общался с представителями разных клубов, чтобы узнать, готовы ли они подписать контракт с Криштиану. Роналду хочет покинуть «Ювентус» и защищать цвета другой команды в новом сезоне.

Помимо «Барселоны», Мендеш связался с «Пари Сен-Жермен» и клубами и Северной Америки. Агент добавил, что осложняющим фактором является высокая зарплата Роналду, которая составляет 23 миллиона евро в год.

«Не знаю, готов ли кто-то в настоящий момент платить ему столько», — сказал Балаге.