Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон поделился мнением о переходе форварда Александра Кокорина в стан красно-белых.

По словам Ларссона, Кокорин провел всего несколько тренировок с командой, но уже видно, что это опытный и умный игрок с развитым голевым чутьем.

«Наверное, у нас в чём-то схожий игровой стиль, и дополнительная конкуренция — это даже плюс. Рад, что появился такой сильный партнёр. У нас молодая команда, его опыт поможет справляться с давлением», — сказал Ларссон, слова которого приводит пресс-служба «Спартака».

Футболист также оценил качества нападающего Александра Соболева. Он отметил, что его дело — подстраиваться под Соболева, чтобы оказываться первым на подборах после его скидок.