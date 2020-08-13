Еще до эпохи Counter Strike, которая стала режимом для первой Half-Life, все рубились в халфу. Самой популярной и безоговорочно лучшей локацией для мультиплеера была карта Crossfire.

Все, конечно, помнят этот простреливаемый со всех сторон дворик. Когда на Crossfire собирались играть одновременно от пяти человек, на карте начиналось настоящее «мясо». Этому способствовало две вещи. Первое — респаун после смерти. Ты всегда появлялся вблизи этой открытой площадки, поэтому сходу включался в активные боевые действия.

Второе — большое разнообразие оружия. На Crossfire можно было взять все виды пушек: здесь и «пылесос», и «рельса», и арбалет, и базука. Все это способствовало наличие игроков с разными стилями: кто-то любил затихариться в каком-нибудь окне, и не спеша, снимать соперников из арбалета или другой пушки. Кто-то полагался на свои навыки и всегда был в центре событий, безразборчиво бегая и прыгая с балкона на балкон. Были и те, кто постоянно ждал, пока станет доступна «кнопка» для бункера.

Такой игрок проскальзывал в бункер мимо открытого пространства и вызывал воздушную бомбардировку всей локации, запуская механизм запечатывания входов в бункер, после чего мог занять место на одной из орудийных башен. Все игроки, слыша в наушниках звук сирены, должны были непременно попасть в бункер, чтобы не допустить своей смерти. Охранять бункер было непросто, поскольку нужно было постоянно контролировать сразу три входа, а нахождение на точке пушки было небезопасным из-за легкой добычи со стороны снайпера.

Примерно полчаса такого сетевого междусобойчика на Crossfire и у лидера ходки становилось более 100 фрагов.