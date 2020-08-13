Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал новость о том, что 14-летняя Камила Валиева может быть допущена до контрольных прокатов взрослой сборной России.

«Конечно, будет уместно, если Валиева начнёт выступать на взрослых турнирах. Она очень хорошо катается. У нас так Сотникова в 13 лет выигрывала чемпионат России», — сказал Жулин, слова которого приводит «Чемпионат».

По его мнению, Валиева имеет огромные шансы среди лучших российских фигуристок. Жулин отметил, что на международных стартах нельзя выступать до 15 лет.

«Это правильно, если Валиева будет выступать на взрослых турнирах. Она катается лучше всех», — сказал специалист.

Напомним, в среду, 12 августа, появилась информация, что Валиева может пропустить юниорские контрольные прокаты, чтобы выступить на взрослых.