Первая ракетка мира серб Новак Джокович подтвердил, что выступит на «Мастерсе» в Нью-Йорке и на Открытом чемпионате США.

«Мастерс» Western & Southern Open, стартующий 22 августа, должен был пройти в Цинциннати, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

«Я рад подтвердить, что сыграю на „Мастерсе“ в Нью-Йорке и на US Open в этом году. Это было непростое решение, учитывая все препятствия и трудности со многих сторон, но перспектива выступать вновь воодушевляет меня», — написал Джокович на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, старт US Open запланирован на 31 августа. В этом году на турнире не выступят испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер.