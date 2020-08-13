Телеведущая Юлия Барановская, бывшая супруга экс-футболиста «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, оценила свой вклад в финансовый успех спортсмена.

По словам Барановской, на момент знакомства у Аршавина не было даже контракта, его не выпускали на поле и держали на скамейке запасных.

«Когда пришёл миллион? Это я ему шепнула. Он хотел меньше попросить, а я сказала: «Ты что, больной, что ли? Проси три». Если бы меня не было, у него бы и миллиона не было», — заявила Барановская в ролике, опубликованном на канале Gazgolder в YouTube.

Напомним, Аршавин и Барановская не состояли в официальном браке, но сожительствовали в период с 2004 по 2013 год. У пары трое детей — сыновья Артем и Арсений, а также дочь Яна. После расставания Барановская получила трехкомнатную квартиру в Санкт-Петербурге.

За свою карьеру Аршавин завоевал более десяти трофеев, включая три титула чемпиона России и Кубок УЕФА.