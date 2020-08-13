Вряд ли кто-то предполагал до начала старта нового сезона, что главной интригой во втором туре Российской Премьер-Лиги будет не действия игроков, а решения арбитров. Как будут судить рефери РПЛ после двух громких скандалов в первом туре?

Конечно, обращает на себя внимание матч «Спартак» — «Ахмат», в котором красно-белые изо всех сил будут стараться одержать первую победу в сезоне. Но все будут смотреть, прежде всего, на судейство. Как эту встречу проведет Евгений Турбин, известный своим хладнокровным внешним поведением по отношению к игрокам? Как на VAR отработает Станислав Васильев, учитывая, что спорные эпизоды в матчах «Спартак» есть всегда?

Другой страдалец первого тура Леонид Слуцкий сыграет вместе с «Рубином» в домашнем матче с «Уралом». Игру двух неудачников первой встречи доверено провести главному арбитру Сухому и Матюнину в качестве видео ассистента.

«Сочи» должны будут продемонстрировать, что ничья со «Спартаком» не случайность. Их домашнюю игру с «Химками» злые языки уже кличут дерби фарм-клубов.

«Динамо» после уверенной победы над «Уралом» проэкзаменует новичка РПЛ «Ротор», который отправится в столицу после поражения от «Зенита». А «Арсенал» после нулевой ничьи с «Ахматом» примет «Уфу», которой не удался дебютный матч с «Краснодаром».

Наконец, в субботу состоятся два центральных матча 2-го тура. «Зенит» сыграет в гостях после «Ростова, проведя на берегу Дона второй матч за месяц. А в Москве выяснят отношения два участника Лиги чемпионов — «Локомотив» будет доказывать, что все-таки круче «Краснодара».