Московский «Спартак» на своем поле примет грозненский «Ахмат» в матче второго тура чемпионата России по футболу. Игра будет проходить на стадионе «Открытие Арена» сегодня, 14 августа, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

На данный момент обе команды имеют по одному очку в своем активе. «Спартак» в стартовом туре сыграл вничью с «Сочи», «Ахмат» — с тульским «Арсеналом».

Главным арбитром встречи назначен Евгений Турбин (Дмитров, Россия). В роли его ассистентов выступят Алексей Воронцов (Ярославль, Россия) и Валентин Мурашов (Москва, Россия); Резервный: Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия).

Накануне стало известно, что красно-белым не поможет нападающий Александр Кокорин: его травма икроножной мышцы оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально.