Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о призывах пожизненно отстранять судей от работы за ошибки.

«Судить арбитров – не моя работа. И в целом, и футбольных судей. Я с большим уважением отношусь к их непростой работе», — сказал Тедеско, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, в первом туре чемпионата России «Спартак» вничью сыграл с «Сочи». Подопечные Тедеско вели со счетом 2:0, но главный арбитр встречи назначил два спорных пенальти в ворота красно-белых. Впоследствии ветераны «Спартака» потребовали пожизненно отстранить Василия Казарцева и Алексея Еськова, отвечавшего за VAR, от работы.

Завтра, 14 августа, «Спартак» дома сыграет с грозненским «Ахматом».