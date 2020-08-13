«Барселона» и мюнхенская «Бавария» встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов. Игра будет проходить сегодня, 14 августа, в Лиссабоне (Португалия) на стадионе «Да Луш». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе со словенцем Дамиром Скоминой. В прошлом сезоне Скомина работал на матче Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».

Победитель сегодняшнего поединка встретится с победителем матча «Манчестер Сити» — «Лион», который состоится завтра. Полуфинал будет проходить 19 августа, финал — 23-го.