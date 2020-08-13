Петербургский «Зенит» объявил об изменения в тренерском штабе команды. Как сообщает пресс-служба клуба, тренер по физической подготовке Феликс Ледесма покинул стан сине-бело-голубых.

Испанец работал в тренерском штабе «Зенита» с июня 2019 года. За год, проведенный в Петербурге, Ледесма стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее специалист работал в московском «Локомотиве», китайском «Хэбэй Чайна Форчун», а также в европейских клубов — «Ливерпуле» и «Реале». Кроме того, Ледесма принимал участие в подготовке сборной России к чемпионату Европы 2016 года.

«Феликс Ледесма, тренер по физической подготовке, покидает «Зенит». Спасибо за вашу работу и вклад в победы, Феликс!» — гласит заявление «Зенита».