Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о ситуации с трансферами.

«Ситуация простая: с момента своего прихода в «Спартак» мы озвучили руководству свои пожелания в плане трансферов. Могу заверить, что клуб действительно работает над этим», — заявил Тедеско.

Специалист добавил, что в случае с приобретением новых футболистов не все получается быстро, и иногда лучше взять паузу, чтобы обдумать решение. По мнению тренера, комплектация команды — тонкий вопрос, в котором нельзя совершать ошибок.

Тедеско также отметил, что к него есть взаимопонимание с генеральным директором клуба Шамилем Газизовым.

«Конечно, мы общаемся и очень много. Но говоря про трансферы, предпочитаю говорить не о потенциальных новичках, а о нынешней ситуации. Межсезонья у нас не было», — сказал Тедеско.