Американский футбольный клуб «Интер Майами» официально сообщил о трансфере французского полузащитника Блеза Матюиди, который ранее покинул туринский «Ювентус».

По словам владельца клуба Дэвида Бэкхема, он с огромной радостью приветствует Матюиди в «Интере Майами».

«Подписать чемпиона мира — это момент большой гордости. Для меня лично переход моего бывшего одноклубника — особенное событие», — сказал Бекхэм, слова которого приводит официальный сайт.

Напомним, Блез Матюиди перешел в «Ювентус» из «Пари Сен Жермен» в 2017 году. В прошлом сезоне французский футболист сыграл в 45 матчах в составе туринцев во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. Контракт Матюиди с туринцами был рассчитан до июня 2021 года.

Ранее стало известно, что новым главным тренером «Ювентуса» после увольнения Маурицио Сарри стал бывший полузащитник туринского клуба и сборной Италии Андреа Пирло, который был главным тренером «Юве» U23.