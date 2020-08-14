В Барселоне стартует шестой в сезоне-2020 этап Гран-при Формулы-1. Соревнования будут проходить на автодроме «Каталунья» с 14 по 16 августа.

Сегодня состоятся две свободные практики: первая начнется в 12:00 по московскому времени, вторая — в 16:00. На субботу, 15 августа, запланирована третья тренировка (13:00) и квалификация (16:00), по итогам которой определятся места пилотов на стартовой решетке.

Гонка будет проходить в воскресенье и начнется в 16:10.

На данный момент лидером личного зачета пилотов идет Льюис Хэмилтон («Мерседес»). На втором месте гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на третьем — партнер Хэмилтона Валттери Боттас.