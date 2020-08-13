Российский чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян изъявил желание провести поединок в России.

По словам Яна, он хочет еще раз выступить в 2020 году, и чтобы его соперником был Стерлинг, так как он на сто процентов заслуживает бой за пояс.

«Драться в Москве или Вегасе? Конечно же, выбрал бы Москву. Хотелось бы провести поединок перед родными болельщиками», – сказал Ян, слова которого приводит RT.

Напомним, Петр Ян стал чемпионом UFC в легчайшей весовой категории, одержав победу над бразильцем Жозе Альдо. Бой завершился техническим нокаутом в пятом раунде. Турнир UFC 251 проходил в ночь с 11 на 12 июля по московскому времени на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее Петр Ян рассказал о своем повреждении перед боем с Жозе Алдо.