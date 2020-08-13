Бывший защитник петербургского «Зенита» и сборной России Александр Анюков в начале следующей недели станет членом тренерского штаба сине-бело-голубых.

Об этом сообщает «РБ-Спорт» со ссылкой на генерального директора петербуржцев Александра Медведева.

По словам Медведева, заинтересованность в кандидатуре Анюкова проявил лично главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Напомним, Анюков начинал карьеру в «Крыльях Советов», он защищал цвета самарского клуба в период с 2000 по 2005 год. Затем он перешел в петербургский «Зенит», за который отыграл 14 лет и стал пятикратным чемпионом России. Летом прошлого года защитник был арендован «Крыльями».

В самарском клубе приняли решение не продлевать с 37-летним защитником контракт, срок действия которого истек 31 мая. После этого 37-летний Анюков завершил карьеру.