Российский теннисист Карен Хачанов примет участие в «Мастерс», который пройдет в Нью-Йорке и на US Open.

Об этом россиянин сообщил в своем Instagram.

«Рад сообщить, что сыграю в американском туре в Цинциннати и US Open. Это решение мы приняли вместе с командой, осознавая всю ответственность и возможные риски. Понимаю, что вирус никуда не делся, а в некоторых странах сохраняется тяжелая ситуация, но я спустя 5 месяцев возвращаюсь к соревнованиям», — написал Хачанов.

Напомним, старт US Open запланирован на 31 августа. В этом году на турнире не выступят испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер. Первая ракетка мира серб Новак Джокович подтвердил, что выступит на «Мастерсе» в Нью-Йорке и на Открытом чемпионате США.