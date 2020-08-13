Имя российской фигуристки Камилы Валиевой исчезло из списка участников юниорских прокатов на сайте «Первого канала».

Сначала 14-летняя спортсменка числилась в списке участников. Ранее сообщалось, что Валиева может выступить на контрольных прокатах фигуристов основной сборной России, а не на соревановании с участием юниоров.

Отметим, прокаты юниорской сборной запланированы на 18-19 августа, а основная национальная команда выступит 12-13 сентября.

Напомним, Камила Валиева является чемпионкой России и мира среди юниоров. В прошлом сезоне фигуристка стала победительницей финала юниорского Гран-при.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков отреагировал на новость о том, что 14-летняя Камила Валиева может принять участие в контрольных прокатах взрослой сборной России.