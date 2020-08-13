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  • 20:32,  13 августа 2020
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Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в сезоне-2019/20

Дзюба признан лучшим игроком &#171;Зенита&#187; в сезоне-2019/20
Артем Дзюба. Фото: ФК "Зенит"

Болельщики петербургского «Зенита» назвали нападающего Артема Дзюбу лучшим футболистом сине-бело-голубых в прошлом сезоне.

В завершившемся сезоне команда Сергея Семака оформила золотой дубль, став чемпионом России, а также завоевав Кубок России.

31-летний Артем Дзюба в сезоне-2019/20 провел за сине-бело-голубых 37 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и сделал 16 голевых передач.

Ранее Артем Дзюба прокомментировал победу над «Ротором» в первом туре российской Премьер-лиги. Напомним, в составе «Зенита» по голу забили Дзюба и Себастьян Дриусси, который был признан лучшим игроком матча.

Следующим соперником «Зенита» станет «Ростов». Игра в рамках второго тура РПЛ состоится в субботу, 15 августа, в 20:00 по московскому времени.

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