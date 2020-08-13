Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в сезоне-2019/20

Болельщики петербургского «Зенита» назвали нападающего Артема Дзюбу лучшим футболистом сине-бело-голубых в прошлом сезоне.

В завершившемся сезоне команда Сергея Семака оформила золотой дубль, став чемпионом России, а также завоевав Кубок России.

31-летний Артем Дзюба в сезоне-2019/20 провел за сине-бело-голубых 37 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и сделал 16 голевых передач.

Ранее Артем Дзюба прокомментировал победу над «Ротором» в первом туре российской Премьер-лиги. Напомним, в составе «Зенита» по голу забили Дзюба и Себастьян Дриусси, который был признан лучшим игроком матча.