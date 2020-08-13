Нападающий борисовского БАТЭ и сборной Белоруссии Антон Сарока арестован на семь суток.

Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против». По информации источника, 28-летний форвард был задержан за участие в митинге против результатов выборов.

Отметим, в стране уже пятый день проходят массовые протесты и столкновения людей с представителями ОМОНа. Беспорядки начались после оглашения результатов президентских выборов: по данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов.

В текущем сезоне Антон Сарока провел в национальном чемпионате пять матчей и отметился двумя голами. На его счету 15 встреч и семь голов за национальную сборную страны.

Ранее белорусская биатлонистка, трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева призвала к прекращению насилия в стране.