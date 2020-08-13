Португальский нападающий «Браги» Паулинью может стать футболистом московского «Локомотива».

Об этом сообщает A Bola. По информации источника, португальский клуб готов расстаться со своим лучшим бомбардиром только за сумму, которая прописана в его контракте в качестве отступных — это 30 миллионов евро. Отмечается, предложение по Паулинью уже сделал римский «Лацио», который готов отдать за игрока около 15-16 миллионов евро.

Кроме того, в услугах футболиста заинтересованы английский «Вулверхэмптон» и лиссабонский «Спортинг». При этом известно, что наибольшими финансовыми ресурсами из всех обладают именно «волки».

Отметим, 27-летний Паулинью в прошлом сезоне чемпионата Португалии забил 17 голов и отдал восемь результативных передач в 29 встречах.