Американский боец UFC в лешчайшем весе Шон О’Мэлли поделился мнением о том, почему Генри Сехудо завершил карьеру.

По словам О’Мэлли, он не совсем понимает причины, почему Сехудо завершил карьеру. По мнению бойца, экс-чемпион боялся Петра Яна, потому что понимал, что Пётр станет следующим.

«Он считал, что должен уйти, пока он может, потому что Пётр просто разнёс бы его. Сехудо очень боялся за свою карьеру. Он видел, как поднимаюсь я, видел другие угрозы и испугался», — сказал О’Мэлли, слова которого приводит BJPenn.

Ранее Сехудо поздравил Яна с победой над бразильцем Жозе Альдо, при этом отметив, что по-прежнему считает себя номером один. Кроме того, он назвал Петра уродливой картофелиной. После этого Ян заявил, что Сехудо лает с безопасного расстояния, сбежав от поединка с ним.