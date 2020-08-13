Испанский полузащитник мюнхенской «Баварии» Тиаго Алькантара может стать футболистом английского «Ливерпуля».

Об этом сообщает Bild. По информации источника, между клубами случились первые официальные переговоры. Отмечается, «Ливерпуль» общался со спортивным директором «Баварии» Хасаном Салихамиджичем. Также известно, что между Тиаго и «Ливерпулем» есть принципиальное соглашение, а «Бавария» хочет за игрока от 30 до 40 миллионов евро.

Отметим, срок действующего контракта Тиаго с мюнхенским клубом истекает летом 2021 года.

В прошлом сезоне испанец с бразильскими корнями провел 24 матча за «Баварию» в Бундеслиге и забил три мяча.

Ранее левый защитник греческого «Олимпиакоса» Константинос Цимикас стал футболистом «Ливерпуля».