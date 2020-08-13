Арбитр Алексей Еськов, который выполнял обязанности видеоассистента во время матча первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи», прошел тестирование на полиграфе.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, Еськова допрашивали на детекторе лжи около пяти часов.

Ранее сообщалось, что российский футбольный арбитр Василий Казарцев, работавший на матче первого тура Тинькофф-РПЛ «Спартак» — «Сочи», также прошел тестирование на полиграфе.

В материале «СЭ» сказано, что в договорах судей с РФС нет пункта о том, что арбитр обязан проходить тестирование на детекторе лжи, судьи согласились пройти проверку добровольно. Отмечается, что Казарцев пришел на проверку с адвокатом, но в комнату с полиграфом юриста не пустили.