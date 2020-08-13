На официальном сайте английской премьер-лиги опубликован проект календаря на новый сезон.

Стало известно, что чемпионат Англии стартует 12 сентября и завершится 23 мая. Отмечается, что подробное расписание всех 380 матчей сезона будет опубликовано не позднее 21 августа.

По информации BBC, в новом сезоне в АПЛ отказались от зимней паузы из-за повышенной плотности календаря, которая обусловлена пандемией коронавируса. До этого команды отдыхали приблизительно две недели в феврале.

Кроме того, сезон-2020/21 будет на пять недель короче стандартного из-за позднего окончания минувшего сезона.

Напомним, чемпионат Англии сезона-2019/20 выиграл «Ливерпуль». Второе место занял «Манчестер Сити», третьим стал «Манчестер Юнайтед», четвертую строчку занял «Челси». В Лигу Европы попали «Лестер», «Тоттенхэм» и «Арсенал».