Емельяненко опубликовал первый пост после поражения Исмаилову

Российский боец смешанных единоборств в тяжелом весе Александр Емельяненко опубликовал первое сообщение в социальных сетях после поражения в бою против средневеса АСА Магомеда Исмаилова.
«Не важно, выиграл ты или проиграл. Главное, чтобы тебя окружали надежные люди и партнеры», – написал Емельяненко под фото в Instagram.
Напомним, главный бой турнира АСА 107 завершился победой Магомеда Исмаилова в третьем раунде. Бой был остановлен судьей, Александр Емельяненко получил технический нокаут.
Отметим, поединок Емельяненко vs Исмаилов набрал более 3,3 млн просмотров в социальных сетях АСА ММА («Инстаграм», «Вконтакте», «Твиттер» и др.)
Повтор боя на телеканале «Матч ТВ» принес еще 2,8 млн просмотров. На платформе Sportrecs видео боя посмотрело 1,489 млн человек. Еще 52 тысячи человек приобрели трансляцию боя по системе Pay-Per-View и смотрели ее в онлайне.
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