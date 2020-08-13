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  • 20:34,  13 августа 2020
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Бокс/MMA
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Емельяненко опубликовал первый пост после поражения Исмаилову

Емельяненко опубликовал первый пост после поражения Исмаилову
Александр Емельяненко. Фото: Instagram.

Российский боец смешанных единоборств в тяжелом весе Александр Емельяненко опубликовал первое сообщение в социальных сетях после поражения в бою против средневеса АСА Магомеда Исмаилова.

«Не важно, выиграл ты или проиграл. Главное, чтобы тебя окружали надежные люди и партнеры», – написал Емельяненко под фото в Instagram.

Напомним, главный бой турнира АСА 107 завершился победой Магомеда Исмаилова в третьем раунде. Бой был остановлен судьей, Александр Емельяненко получил технический нокаут.

Отметим, поединок Емельяненко vs Исмаилов набрал более 3,3 млн просмотров в социальных сетях АСА ММА («Инстаграм», «Вконтакте», «Твиттер» и др.)

Повтор боя на телеканале «Матч ТВ» принес еще 2,8 млн просмотров. На платформе Sportrecs видео боя посмотрело 1,489 млн человек. Еще 52 тысячи человек приобрели трансляцию боя по системе Pay-Per-View и смотрели ее в онлайне.

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