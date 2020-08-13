Емельяненко опубликовал первый пост после поражения Исмаилову

Российский боец смешанных единоборств в тяжелом весе Александр Емельяненко опубликовал первое сообщение в социальных сетях после поражения в бою против средневеса АСА Магомеда Исмаилова.

«Не важно, выиграл ты или проиграл. Главное, чтобы тебя окружали надежные люди и партнеры», – написал Емельяненко под фото в Instagram.

Напомним, главный бой турнира АСА 107 завершился победой Магомеда Исмаилова в третьем раунде. Бой был остановлен судьей, Александр Емельяненко получил технический нокаут.