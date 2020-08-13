Президент UFC Дана Уайт сообщил, что планирует сотрудничать с бывшим чемпионом мира по боксу в пяти категориях Флойдом Мэйвезером.

«Флойд намерен биться. Мы хотим дать ему поединок, однако поймите, что у нас много трудностей в 2020 году. Мы с Мэйвезером собираемся работать совместно, в планах что-то сделать вместе. Просто сейчас нам нужно больше времени из-за происходящего в этом году, — сказал Уайт, слова которого приводит Yahoo! Sports.

Отметим, в марте Флойд Мэйвэзер-младший озвучил желаемый гонорар за бои с представителями смешанных единоборств. Боксер готов дать реванш ирландскому бойцу Конором Макгрегором и встретится с россиянином Хабибом Нурмагомедовым за 600 миллионов долларов.

Напомним, три года назад Мэйвезер по правилам бокса одолел Макгрегора за специальный пояс WBC.