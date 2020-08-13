Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о пополнении в тренерском штабе Сергея Семака.

По словам Медведева, Александр Анюков в понедельник присоединяется к тренерскому штабу в основной команде и будет заниматься игрой в обороне. Медведев отметил, договоренность об этом возвращении была достигнута еще в начале прошлого сезона, когда он попросился перейти в «Крылья Советов».

«Мы пошли навстречу Саше, нашему легендарному игроку, при переходе, не стали дожидаться того, как сложится его судьба в «Крыльях Советов», и принципиально договорились о том, что когда он захочет вернуться в «Зенит», он сможет это сделать», — сказал Медведев, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, Анюков начинал карьеру в «Крыльях Советов», он защищал цвета самарского клуба в период с 2000 по 2005 год. Затем он перешел в петербургский «Зенит», за который отыграл 14 лет и стал пятикратным чемпионом России. Летом прошлого года защитник был арендован «Крыльями».

В самарском клубе приняли решение не продлевать с 37-летним защитником контракт, срок действия которого истек 31 мая. После этого 37-летний Анюков завершил карьеру